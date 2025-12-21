Chocó tres autos estacionados y se fue a pie, dejando su vehículo

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en calle Rawson. No hubo personas heridas y el rodado causante del siniestro fue secuestrado por Tránsito.

Un accidente de tránsito con importantes daños materiales se registró este domingo por la mañana en la calle Rawson al 1020, entre Francia y Chacabuco. El conductor responsable del hecho colisionó contra tres vehículos que se encontraban estacionados y luego desapareció, dejando su automóvil abandonado en el lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:00 horas y fue advertido por el Centro de Monitoreo, que alertó a personal de la Comisaría Seccional Primera sobre la situación. Al llegar al sitio, los efectivos constataron que un Volkswagen Gol había impactado contra un Toyota Etios, un Volkswagen Polo y una camioneta Volkswagen Amarok, todos sin ocupantes al momento del choque.

Tras el siniestro, el conductor del Gol escapó del lugar, abandonando el rodado. La Policía verificó los datos del vehículo en los sistemas SIFCOP y en la red policial, confirmando que no registraba pedido de secuestro ni denuncia por robo.

Finalmente, intervino personal de Tránsito Municipal que labró el acta de infracción correspondiente y secuestró el automóvil involucrado, el cual fue trasladado al Corralón Municipal. No se registraron personas lesionadas.