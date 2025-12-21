Robo en un auto, persecución y un detenido en Km 8

Un operativo policial desplegado en la mañana de este domingo en Km 8 permitió la detención de un joven de 19 años, acusado de participar en el robo a un automóvil estacionado en ese sector de la zona norte. El procedimiento se inició a partir de un aviso vecinal que alertó sobre movimientos sospechosos en calle Punta Borjas al 400, minutos antes de las 9.

Según se informó, dos personas rompieron la luneta trasera de un Renault Sandero para sustraer distintos elementos que se encontraban en su interior. Tras cometer el ilícito, escaparon a pie en dirección a un descampado ubicado en las inmediaciones de Pigafetta y código 2430, lo que motivó una rápida intervención del personal policial.

La persecución culminó con la aprehensión de uno de los sospechosos, mientras que el segundo logró evadir el cerco y se dio a la fuga. Durante el recorrido, los autores fueron descartando los objetos sustraídos, que posteriormente fueron recuperados en su totalidad por los efectivos.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron dos bicicletas, una máscara de soldar, herramientas de construcción —como un fratacho—, ropa de trabajo y otros artículos de uso doméstico. El joven detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

En la causa intervienen la jueza de turno, Daniela Arcuri, y la Fiscalía de Guardia. En tanto, continúan las tareas investigativas para identificar y localizar al segundo involucrado, quien permanece prófugo.