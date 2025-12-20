Conductor ebrio vuelca en el Cordón Forestal y hay tres heridos

El accidente ocurrió a la madrugada, cuando una camioneta Toyota Hilux volcó y cayó a un canal de desagüe.

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en el Cordón Forestal, a la altura de la calle Concejal Quintana y Pastrana, donde una camioneta Toyota Hilux volcó y terminó dentro de un canal de desagüe.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas y personal policial intervino cerca de las 04:15 tras ser alertado del siniestro. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba volcado, con tres personas en su interior.

Con la colaboración del personal policial, se logró rescatar a dos de los ocupantes. El tercero, que manifestaba intensos dolores en piernas y costillas, debió ser extraído con la intervención de Bomberos, mediante una unidad de rescate, para garantizar su seguridad.

Los tres jóvenes presentaban politraumatismos. Dos de ellos, de 26 y 33 años, fueron trasladados al hospital local para la realización de estudios médicos de mayor complejidad. En tanto, el conductor del rodado, de 24 años, no requirió traslado sanitario.

No obstante, al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo, arrojando un registro de 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, la funcionaria fiscal de turno, Micaela Haro, dispuso el secuestro preventivo del vehículo hasta determinar la gravedad de las lesiones de los acompañantes y evaluar si estos impulsarán acciones penales.