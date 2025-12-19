Detectaron dos casos de súpergripe en Santa Cruz

El Instituto Malbrán confirmó la existencia de los primeros tres casos de gripe H3N2 en la Argentina. Dos de ellos fueron detectados en la provincia patagónica.

El Gobierno nacional, a través del Instituto Malbrán dependiente de Salud, confirmó que la variante H3N2 de la gripe A llegó a la Argentina. En las últimas horas, detectaron tres casos. Se trata de dos adolescentes y un niño. Recomiendan continuar con los cuidados habituales y cumplir con el calendario de vacunación.

Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica.

"Se trata de dos adolescentes, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones", informaron desde Malbrán.

De acuerdo al comunicado oficial, el análisis genómico realizado por el equipo del laboratorio "permitió clasificar a los virus dentro del subclado K", variante que, según explicaron, presenta cambios genéticos "asociados a una mayor transmisibilidad".

ALERTA

Las características propias de la nueva gripe "podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud", advirtieron desde el organismo. De todas maneras, aclararon que la evidencia disponible hasta el momento "no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas".

En cuanto al panorama federal, manifestaron que la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios "muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año".

De todas maneras, recomendaron a quienes presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral que concurran al médico de cercanía, en especial si pertenecen a grupos de riesgo.

Desde el Malbrán enfatizaron que las jurisdicciones "tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes", como también de garantizar "la atención oportuna de todos los casos detectados".