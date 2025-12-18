El Malbrán analiza si la súpergripe llegó al país

La alerta por la llamada “supergripe” H3N2 volvió a encenderse en Sudamérica luego de que Chile confirmara su primer caso del subclado K, una variante que en otros países mostró una rápida propagación y un impacto significativo en los sistemas de salud. En la Argentina, el Instituto Malbrán analiza diversas muestras de influenza para establecer si el virus ya ingresó al país y comenzó a circular.

El anuncio chileno se conoció este jueves por la tarde a través de un comunicado del Ministerio de Salud, que calificó el hallazgo como esperable en función del comportamiento global del virus.

Las autoridades sanitarias del país vecino advirtieron que, a medida que concluyan los estudios de secuenciación genética en curso, podrían aparecer nuevos casos positivos del mismo subclado en los próximos días.

El subclado K de la influenza A H3N2 había sido detectado previamente en México y, más recientemente, en Perú y Colombia. La llegada a Chile refuerza la idea de un avance sostenido por la región, en un contexto particular: a diferencia del hemisferio norte, donde el invierno favorece la transmisión, en Sudamérica el virus encuentra ahora condiciones climáticas cálidas que, según los especialistas, no necesariamente frenan su expansión.

En ese escenario, el foco en la Argentina está puesto en el trabajo del Instituto Malbrán, laboratorio nacional de referencia. Fuentes del organismo señalaron que durante diciembre ingresaron muestras positivas de H3N2 que se encuentran en proceso de secuenciación.

El objetivo es determinar si pertenecen al subclado K, una variante que presenta mutaciones capaces de eludir parcialmente la inmunidad adquirida por infecciones previas o por la vacunación.

Por el momento, la información oficial indica que esta variante aún no fue confirmada en territorio argentino. Sin embargo, los especialistas aclaran que la situación es dinámica y puede modificarse rápidamente, sobre todo por el movimiento constante de personas entre países donde el virus ya circula.

Además de la vacunación, los organismos sanitarios recomiendan sostener las medidas de cuidado que ya se volvieron habituales en los últimos años: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios y permanecer en el hogar ante la aparición de fiebre, tos o malestar general.