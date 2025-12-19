Cortes programados de agua en la ciudad para recomponer reservas

El suministro se verá interrumpido durante 24 horas en zona norte, a partir de este viernes por la tarde y mañana sábado para el resto de la ciudad, debido a tareas de recuperación en Puesto La Mata.

El servicio de agua potable será interrumpido de manera programada en diferentes zonas de la ciudad como parte de cronograma de cortes programados destinado a recuperar las reservas del sistema Puesto La Mata.

Según informó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, este viernes 19 de diciembre, desde las 18 horas y por un período de 24 horas, el corte alcanzará a los barrios de Zona Norte.

En tanto, el sábado 20 de diciembre, también a partir de las 18 y por el mismo lapso, la restricción del suministro se extenderá a Zona Sur y al área Central.

Desde la SCPL recomendaron a la población hacer un uso responsable del agua almacenada durante las horas previas y posteriores a la interrupción, a fin de minimizar inconvenientes mientras se desarrollan las tareas previstas.