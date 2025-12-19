A Giuli Salguero se le complicó con el inglés, pero el australiano terminó dejando una frase a favor de los trabajadores.

Turista australiano en la marcha de la CGT: su reacción descolocó a todos

En el marco de lo que fue una nueva jornada de protestas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, la movilera de TN, Giuli Salguero, protagonizó un momento televisivo entre insólito y divertido cuando, sin aparentes conocimientos de inglés, intentó entrevistar a un turista australiano que pasaba por el lugar.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este jueves 18 de diciembre a una marcha a la plaza del Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral que firmó el presidente Javier Milei y ya está en el Senado para ser debatido en las sesiones extraordinarias.

En este marco, Salguero buscaba testimonios de indignados en la vía pública y se encontró con un hombre australiano. Con el objetivo de sacarle alguna frase antiagrentina, la periodista se aventuró a preguntarle qué pensaba de la movilización.

Sin embargo, y pese a la buena voluntad del turista, ni la movilera ni los periodistas que estaban en el piso lograban entenderle al australiano.

La cosa es que el turista le preguntaba si la protesta era por los salarios, y como Salguero no le entendía, finalmente sentenció: "If this is to high wages, I agree" (si es para aumentar los salarios estoy de acuerdo).

"Claro, sí, es una rareza", dijeron desde el piso de TN, interpretando que el australiano estaba sorprendido por una marcha de trabajadores.