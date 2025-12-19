El acusado fue detenido en el domicilio. Al ser consultado por los agentes, reconoció el hecho y afirmó que “lo tenía harto”. Sucedió en Tucumán.

Discutió con su hermano por la venta de una casa y lo mató de 18 puñaladas

Un hombre mató a su hermano de 18 puñaladas tras una discusión por la venta de una vivienda familiar en la localidad tucumana de Banda del Río Salí.

El hecho ocurrió durante una cena en una casa ubicada en Juan B. Terán al 100, en la zona céntrica de la ciudad. La víctima fue identificada como Juan Alberto Rodríguez, de 62 años.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal, la situación se inició con una discusión que escaló rápidamente. En ese contexto, Julio César Rodríguez, de 57 años, atacó a su hermano con un cuchillo de carnicero y le provocó heridas mortales.

Juan Alberto Rodríguez falleció en el lugar como consecuencia de la gravedad de las lesiones. Parte del ataque fue presenciado por su hijo, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). El acusado fue detenido en el domicilio, donde entregó el arma blanca utilizada en el crimen. Al ser consultado por los agentes, reconoció el hecho y afirmó que “lo tenía harto”.

La causa quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, quien dispuso diversas medidas para avanzar con la investigación.

Según consignaron medios locales, el conflicto entre los hermanos llevaba tiempo. Ambos mantenían disputas por la venta de una propiedad familiar. Julio César residía en la vivienda donde ocurrió el homicidio, mientras que Juan Alberto vivía en la ciudad de Alderetes. Las diferencias se habrían profundizado por desacuerdos en torno a la venta del inmueble y la distribución del dinero.

Fuentes policiales indicaron además que la relación estaba atravesada por problemas vinculados al consumo problemático de alcohol por parte de la víctima. Según esos datos, Juan Alberto solía pedirle dinero a su hermano para comprar bebidas alcohólicas, lo que generaba enfrentamientos frecuentes y habría sido uno de los factores que derivaron en el ataque.

Fuente: TN.