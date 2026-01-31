Balean a un hombre con antecedentes en las 1008

Tiene 40 años y recibió un disparo en una pierna en el sector 8 de las 1008 Viviendas. La Policía intenta determinar las circunstancias del hecho.

Un hombre identificado como Renato Williams González (40) fue baleado este viernes por la tarde en el sector 8 del barrio 30 de Octubre, en el complejo de las 1008 Viviendas. El hecho ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según relataron vecinos de la zona, se escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego y, minutos después, se dio aviso a la Policía por una persona herida. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que González presentaba una herida de bala en uno de sus glúteos, por lo que fue asistido por personal sanitario y trasladado en ambulancia a la guardia del Hospital Regional.

Según publicó Crónica, personal policial intentaba entrevistarlo anoche con el objetivo de establecer cómo se produjo el ataque e identificar al autor de la agresión.

González cuenta con antecedentes policiales y se encuentra bajo investigación del Ministerio Público Fiscal por su presunta participación en delitos de carácter grave. A comienzos de enero, fue allanado en el marco de una causa por robo agravado.

En ese expediente se investiga un asalto ocurrido el 31 de diciembre pasado, al mediodía, cuando una distribuidora ubicada sobre la calle Pablo Ortega al 2.500 fue abordada por al menos tres personas. De acuerdo con la denuncia, dos de los sospechosos descendieron de un Ford Fiesta con los rostros semicubiertos y, portando lo que aparentaba ser un arma larga, sustrajeron dinero en efectivo y otros elementos de valor, mientras un tercer individuo permanecía en el vehículo. La denuncia fue radicada en la Comisaría Seccional Tercera.

Como resultado de los allanamientos realizados en el barrio 30 de Octubre y en la extensión del barrio Las Américas, se secuestraron una funda de chaleco antibalas, una réplica de arma larga y se recuperaron herramientas robadas de talleres del barrio Industrial.