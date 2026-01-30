Un problema de pareja habría influido en el incendio

Se trata del jefe de Incendios y la jefa de guardaparques, quienes no habrían actuado con celeridad en Los Alerces por un problema personal. Hay denuncia penal.

Fueron pareja en el pasado y la relación no habría finalizado en buenos términos. Ello afectó la respuesta inicial frente al fuego en el Parque Nacional Los Alerces.

Así lo asegura la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces, la cual presentó una denuncia penal contra las autoridades del área protegida por una presunta negligencia en el abordaje inicial del incendio que arrasó –hasta ahora- 45 mil hectáreas de bosque nativo en la Patagonia.

De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la entidad, Juan Zuoza, el avance del fuego se habría visto favorecido por la falta de activación oportuna de los recursos disponibles, lo que impidió un ataque temprano y coordinado que podría haber limitado la magnitud del siniestro.

Zuoza señaló que además “existieron problemas personales entre el jefe de la brigada de incendios y la jefa de guardaparques”, quienes habrían mantenido una relación previa, y que esa situación habría interferido en la articulación entre las áreas responsables del combate del fuego.

"Como no tienen una buena relación, no prestan colaboración entre las áreas. Eso llevó a que un cuerpo de guardaparques que estaban preparados para combatir el incendio, no fueran convocados en el ataque inicial", dijo Zouza en diálogo con Cadena 3.

La presentación judicial remarca que las decisiones administrativas y la falta de coordinación, sumadas a estas presuntas tensiones internas, habrían provocado demoras clave en la respuesta cuando el incendio comenzaba a expandirse, agravando así el impacto ambiental del episodio.