Bomberos aclaran que Nación no hizo más que pagar su deuda de 2025

La Federación Chubutense precisó que los más de $100 mil millones anunciados por Nación no constituyen una ayuda extraordinaria por los incendios.

La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios difundió un comunicado para aclarar el origen y el destino de la reciente transferencia de fondos anunciada por el Gobierno Nacional, que alcanza los $100.810 millones y beneficia a asociaciones de todo el país, incluidos los cuarteles de la provincia.

Desde la entidad valoraron la llegada de los recursos, aunque remarcaron que no se trata de un refuerzo excepcional ni de una asistencia especial vinculada a los incendios forestales que afectan a la Patagonia. Según explicaron, el monto transferido responde al cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.054, que desde hace más de dos décadas regula el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

La normativa establece que una porción de las primas de seguros —el 5% de los seguros de automotores y de viviendas— se destine al sostenimiento del sistema bomberil. Estos fondos provienen directamente de los aportes que realiza la ciudadanía al abonar sus pólizas y son administrados por el Estado Nacional, que luego los distribuye entre las asociaciones que cumplen con los requisitos administrativos y operativos.

En relación con el giro actual, la Federación detalló que incluye fondos adeudados correspondientes al ejercicio 2025, año en el que no se concretaron todos los desembolsos previstos, y también la primera cuota del ejercicio 2026. Habitualmente, las transferencias se realizan en dos tramos anuales, pero parte de los pagos del año pasado quedaron pendientes.

De acuerdo con la resolución oficial, los $100.810 millones se distribuyen entre más de mil asociaciones de bomberos voluntarios del país, lo que representa un promedio cercano a los 95 millones de pesos por cuartel. Los recursos deben destinarse a equipamiento, indumentaria, mantenimiento de móviles, insumos operativos, capacitación y otros gastos indispensables para el funcionamiento del servicio.

La Federación Chubutense también recordó que la ley establece una distribución equitativa, sin contemplar diferencias por tamaño, cantidad de personal o ubicación geográfica. En ese marco, cuarteles de ciudades y comunas como Esquel, Trevelin, Gualjaina o El Hoyo reciben montos similares.

Por último, insistieron en la importancia de que los pagos se efectúen de manera regular y previsible, para permitir que las asociaciones puedan planificar inversiones, sostener sus guardias y garantizar la continuidad de un servicio esencial para la comunidad.