Femicidio de Valeria: "Un medio entorpeció la investigación"

Familiares y amigos de Valeria se movilizaron este viernes en busca de respuestas. Jessica Schwab denunció que un medio de comunicación difundió datos sin chequear, nunca se comunicó con la familia y priorizó “el impacto en redes por sobre el respeto y la verdad”.

Jessica Schwab, hermana de Valeria —la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia en la noche del 13 de enero— fue recibida este viernes por el secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio, Miguel Gómez, en el marco de una movilización de familiares y amigos de Valeria que buscan respuestas tanto de la Justicia como del Estado.

Jessica señaló que “la Municipalidad se puso a disposición de toda la causa, y eso sirve”, aunque remarcó que ahora el principal reclamo es hacia Fiscalía, a la que “le tenemos que pedir celeridad en la investigación porque no tenemos los resultados del ADN; hay una autopsia parcial y falta información”, expresó.

En medio del dolor y la espera, manifestó su profundo malestar por la difusión de versiones no confirmadas sobre el caso y apuntó directamente contra un medio de comunicación por “faltar el respeto” a la familia y entorpecer la investigación.

“Son todos supuestos. Mi familia salió a desmentir que haya publicado la foto de una persona que no está involucrada. Eso no es así y es una falta total de respeto”, afirmó Jessica, visiblemente afectada.

Además, cuestionó la difusión de versiones sobre un presunto abuso: “Ese mismo medio dijo que mi hermana fue abusada y eso no es así. Nosotros no tenemos los resultados de la autopsia. No sabemos si realmente fue así y hablar de eso sin pruebas entorpece la investigación”.

La hermana de Valeria también reclamó diálogo y responsabilidad y resaltó que “me gustaría que ese medio –AdnSur- se comunique conmigo, que explique por qué habla de eso y de dónde saca esa información. Hay medios que llaman, que se solidarizan conmigo y con mi mamá. Esto no es hacer visitas en Instagram o Facebook; estamos hablando de que se murió una persona”.

DEMORAS

En relación a la causa judicial, Jessica remarcó la falta de precisiones y la demora en los procesos. “No hay fechas estimadas de nada. Desde el minuto uno hay incertidumbre total. No explican por qué se está tardando tanto el ADN; por qué hay una autopsia parcial ni por qué no responden los escritos que presenta mi abogado. No hay nada formal”.

Por último, renovó el pedido de testigos: “Había mucha gente en la playa. Gente andando en bici. Si estuviste el 13 de enero entre las 22 y las 23 horas, aunque creas que no viste nada, acercate a la Brigada de Investigaciones. La denuncia es anónima. Cualquier dato puede servir”.

Fuente: El Comodorense