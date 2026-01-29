El fuego ya no va a Esquel y Nación aportará 4.000 millones

El subdirector de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Ignacio Cabello, afirmó este jueves a la mañana que el fuego originado por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces ya no tiene como destino a la ciudad de Esquel.

Mientras las condiciones climáticas son totalmente adversas –por el calor y el viento-, el funcionario acotó que podrían registrarse tormentas con poca agua y actividad eléctrica, lo que obligaría a extremar controles para evitar nuevos focos. También alertó por el aumento de temperaturas y viento previsto para el fin de semana, aunque se mostró expectante ante la posibilidad de lluvias más significativas la próxima semana.

En tanto, y luego de 50 días de combatir el fuego con recursos propios de Chubut, esta madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional – conducida por Alejandra Monteoliva-, que establece una serie de medidas destinadas a fortalecer el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

En ese marco, Chubut confirmó la recepción de una transferencia por $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinada a enfrentar los incendios forestales.

Mientras tanto, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibirán $100.810.319.998,50, que será distribuido entre 1.062 asociaciones, con una asignación individual de $94.924.971,75. Los recursos estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, elementos de protección y al mantenimiento de los recursos necesarios para la lucha contra el fuego y la protección civil.

Por su parte, las entidades de segundo grado, que nuclean a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93, distribuidos de acuerdo a la cantidad de asociaciones afiliadas informadas por cada federación. Estos fondos se destinarán a gastos de funcionamiento, representación institucional y cumplimiento de obligaciones legales. Además, se asigna un monto adicional idéntico, otros $7.754.639.995,93, para programas de capacitación de bomberos voluntarios y directivos, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N° 25.054.

La resolución fue firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores patagónicos –con Ignacio Torres al frente- solicitaron formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea.

Si bien la medida representa un acercamiento concreto de Nación, los gobernadores aún no se pronunciaron sobre si el anuncio resulta suficiente. En paralelo, circula la presunción de que el Ejecutivo podría avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea, evitando así el debate parlamentario.