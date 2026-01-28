Los Alerces: Investigan la posible responsabilidad penal de funcionarios

La Justicia Federal investiga la actuación de funcionarios en el manejo del fuego iniciado el 9 de diciembre en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del área protegida.

La Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación informó que se encuentra en trámite una investigación destinada a determinar la actuación y la posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del incendio detectado el 9 de diciembre de 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces. La causa está a cargo del fiscal federal Santiago Roldán.

Según se indicó en el comunicado oficial, desde el inicio del siniestro “se reciben informes emitidos por el comando de incidentes del Parque Nacional” y, además, se incorporó una denuncia presentada un mes después por vecinos, en la que se solicita “que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales que pudieran corresponder con relación al mencionado incendio”.

En ese marco, el portal Fiscales precisó que el pasado 22 de enero se sumó una nueva denuncia, presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, en un contexto de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que “la investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo”.

Hasta el momento, se solicitaron informes tanto a la Administración de Parques Nacionales como al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

En paralelo, especialistas sostienen que el rayo que cayó a comienzos de diciembre del año pasado no habría sido controlado de manera eficaz por las autoridades, lo que habría permitido la expansión de los focos ígneos que continúan activos hasta la actualidad, con más de 35 mil hectáreas afectadas en distintos puntos de la provincia.

La investigación judicial se conoce pocos días después de que la Administración de Parques Nacionales anunciara la intervención del Parque Nacional Los Alerces, una medida adoptada con el objetivo de “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y reforzar las acciones para controlar y extinguir el incendio.