Brigadistas de Santa Cruz refuerzan el combate del fuego en Chubut

Santa Cruz dispuso el envío de brigadistas del Consejo Agrario y de Protección Civil hacia territorio chubutense para reforzar las tareas de combate del fuego en la zona cordillerana.

La directora provincial de Bosques y Parques del Consejo Agrario Provincial, Ayelén Alberti, informó que una brigada integrada por personal de esa repartición y de la Subsecretaría de Protección Civil, comenzó a operar el sábado, con base en la localidad de Golondrinas.

Desde allí los brigadistas realizan desplazamientos diarios hacia sectores del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, Cholila y otras zonas aledañas.

Las tareas se desarrollan en cuadrillas coordinadas, con uso de herramientas manuales y jornadas que inician desde las primeras horas de la madrugada.

Durante los primeros días, el equipo trabajó junto a brigadistas de Chubut, Córdoba, San Luis y San Juan. Debido a ráfagas de viento superiores a los 50 km/h, parte de los avances logrados se perdió, y el personal debió replegarse por razones de seguridad.

Alberti señaló que la selección del personal se realizó de forma estratégica, para no desproteger a las localidades santacruceñas. En esta oportunidad, participan brigadistas de Río Turbio, El Calafate, El Chaltén, Lago Posadas, Los Antiguos y Río Gallegos.

Asimismo, remarcó la importancia de la prevención y recordó que en Santa Cruz la mayoría de los incendios forestales se originan por negligencia. Luego, recomendó evitar fogones fuera de áreas habilitadas, no arrojar colillas de cigarrillos, y apagar el fuego siempre con abundante agua, ya que cubrirlo con tierra no garantiza su extinción.

El despliegue forma parte del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que articula acciones entre la Nación y las provincias sin atender a límites jurisdiccionales, priorizando la seguridad y el trabajo conjunto.

La permanencia de los brigadistas en Chubut se evaluará en función de la evolución del incendio, y de las necesidades operativas.