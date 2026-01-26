Advierten que el fuego podría avanzar hacia Esquel por la dirección del viento

Desde el COEM provincial señalaron que, de mantenerse las actuales condiciones climáticas, el siniestro que afecta a Los Alerces y la Comarca Andina podría proyectarse hacia esa ciudad.

La coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencias (COEM) de la Provincia, Laura Mirantes, alertó este lunes que el incendio forestal que afecta distintos sectores de la cordillera chubutense podría avanzar hacia la ciudad de Esquel, impulsado por la dirección del viento.

En declaraciones al diario Jornada, la funcionaria explicó que la proyección surge a partir del foco que quemó gran parte del sector norte del Parque Nacional Los Alerces, donde durante la noche del domingo debió ser evacuada la familia Coronado. Según detalló la funcionaria, el fuego podría desplazarse por el faldeo y salir hacia el área de Esquel.

Mirantes también indicó que desde la zona de Puerto Patriada, en la Comarca Andina, el incendio presenta un comportamiento similar, con posibilidades de avance hacia Esquel, siempre dependiendo de las condiciones climáticas y la acción del viento.

“Las direcciones son hacia Esquel”, sostuvo, aunque aclaró que no se trata de una confirmación definitiva. En ese sentido, remarcó que la situación es evaluada de manera permanente y que el análisis se realiza “minuto a minuto”, ya que si bien el viento no sopla con gran intensidad, su orientación favorece el desplazamiento del fuego hacia esa zona.