Comodoro tendrá un viernes mayormente nublado y con viento

La temperatura máxima alcanzará los 22 grados y no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Este viernes 13 de marzo se presentará con cielo mayormente nublado y presencia de viento en Comodoro Rivadavia, según el pronóstico meteorológico para la región. La jornada será estable, sin probabilidades de lluvia, aunque con ráfagas que podrían sentirse durante la mañana.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto y la temperatura rondará los 16 grados, con vientos del sudoeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la tarde, se espera que continúe el cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 22 grados. El viento seguirá soplando desde el sudoeste, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas cercanas a los 50 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar levemente con un cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 15 grados. El viento disminuirá su intensidad y rotará hacia el noreste, con velocidades de 13 a 22 km/h.