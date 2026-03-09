Lunes con lluvias aisladas y viento en Comodoro

La jornada comenzará con precipitaciones y luego mejorará, aunque el viento seguirá siendo protagonista. La temperatura máxima alcanzará los 26°C.

Este lunes 9 de marzo se presentará con condiciones variables en Comodoro Rivadavia, con lluvias aisladas durante la mañana, cielo nublado por la tarde y vientos intensos a lo largo de gran parte de la jornada.

Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre 10 y 40%. La temperatura rondará los 19°C y el viento soplará desde el norte entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura alcanzará una máxima de 26°C, mientras que el viento rotará al noroeste y aumentará su intensidad, con velocidades entre 42 y 50 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Por la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 21°C.