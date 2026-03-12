Mujer de 43 años fue estrangulada en Caleta Olivia y hay un detenido

Un escenario de presunta muerte natural de una mujer acontecido en la madrugada del lunes en Caleta Olivia cambió abruptamente cuando la autopsia determinó que se trató de un caso de femicicio.

De acuerdo a lo que dejaron trascender fuentes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda de la calle Margaritas, zona del barrio conocido como 132 viviendas (foto) lindante con la denominada Primera Laguna cuando la víctima, Ada Quilo (43) se hallaba acompañada de un hombre de apellido Navarro (34), quien alrededor de las 2.20 de la madrugada del lunes llamó desesperado a un amigo, alertándolo de había estado manteniendo relaciones sexuales con la mujer y que esta se había descompensado y no respiraba.

El amigo decidió llamar a una guardia policial y una comisión se dirigió hacia el lugar, al tiempo que se requería la presencia de un equipo de emergencias médicas, el cual practicó maniobras de RCP a la víctima pero no logró reanimarla.

El caso inicialmente fue declarado como muerte dudosa y se dispuso que el cuerpo sea trasladado a la morgue del Hospital Zonal, donde se le practicó la autopsia cuyo resultado se conoció el miércoles, determinando que el deceso se había producido por asfixia mecánica.

De manera inmediata, la justicia ordenò la detención de Navarro, quedo incomunicado en una dependencia policial no precisada, el cual iba a ser sometido a declaración indagatoria probablemente este jueves.