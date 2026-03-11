U.R.S fue localizada por personal policial en el barrio Rodríguez Peña. Tras los procedimientos de rigor, la menor fue entregada a su padre con intervención judicial.

Encontraron a la adolescente de 15 años que era intensamente buscada

La División Búsqueda de Personas confirmó que fue localizada U.R.S, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada.

De acuerdo con la información policial, la menor fue hallada por efectivos de esa dependencia en el barrio Rodríguez Peña. Luego de su localización, fue trasladada a una comisaría para completar los trámites correspondientes establecidos para este tipo de situaciones.

Posteriormente, la joven fue restituida a su padre. El procedimiento se realizó con conocimiento de la Asesoría de Familia y del fiscal de turno.

Tras su aparición y la intervención institucional, las autoridades informaron que la averiguación de paradero quedó oficialmente sin efecto.