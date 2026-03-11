El hecho ocurrió el lunes. La víctima aseguró que le sustrajeron el celular y la billetera con documentación y tarjetas.

Le robaron en un complejo de pádel y difundió imágenes del ladrón

Un ciudadano de Comodoro denunció públicamente haber sido víctima de un robo mientras se encontraba en un complejo de pádel. Según relató, el hecho ocurrió durante la noche del lunes dentro de las instalaciones de La Loma Pádel –ubicado en Aristóbulo del Valle al 1600-, donde le sustrajeron su teléfono celular y una billetera que contenía tarjetas bancarias, documento nacional de identidad y otras credenciales.

De acuerdo con su testimonio, tras el robo se registraron consumos realizados con las tarjetas que estaban dentro de la billetera, lo que le permitió advertir rápidamente la situación.

Ante lo ocurrido, la víctima decidió difundir imágenes del autor del hecho y solicitó que cualquier persona que pueda aportar información se comunique por mensaje privado a través de sus redes sociales.