Apareció la menor que no daba señales desde el martes

Se trata de I.L.V, de 14 años, quien había sido vista por última vez el martes en el barrio San Martín Oeste, en Km 3. La noticia fue confirmada por familiares tras varias horas de intensa búsqueda.

Luego del pedido de colaboración difundido durante la mañana de este miércoles, finalmente fue localizada I.L.V, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Comodoro Rivadavia.

La confirmación llegó a través de sus familiares, quienes comunicaron la noticia mediante redes sociales y llevaron tranquilidad luego de varias horas de incertidumbre. “Apareció Lila. Gracias a todos por estar en este momento de tanta angustia”, señalaron en el mensaje con el que informaron que la menor ya se encuentra a salvo.

La joven había sido vista por última vez el martes 10 de marzo en el barrio San Martín Oeste, en la zona de Km 3. A partir de esa situación se había activado un pedido público de colaboración y tomó intervención la División Búsqueda de Personas.

Tras confirmarse su aparición, la familia agradeció a la comunidad por la difusión del caso y el acompañamiento durante las horas en que se mantuvo la preocupación por su paradero.