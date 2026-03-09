Apareció el hombre que era intensamente buscado

Fernando Elías Güichapani, de 53 años, fue localizado por la Policía mientras caminaba en la zona sur de la ciudad. Se encontraba en buen estado de salud.

Luego de varios días de incertidumbre, fue hallado Fernando Elías Güichapani, el vecino de 53 años cuya desaparición había motivado un operativo de búsqueda en la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue identificado por efectivos mientras transitaba a pie por el barrio Fracción XIV. Tras el procedimiento de constatación correspondiente, se verificó que se encontraba en buenas condiciones de salud.

Con su aparición, la División Búsqueda de Personas dio por finalizado el operativo que se había activado tras la denuncia por su desaparición. El pedido de localización había sido difundido públicamente este fin de semana con el objetivo de obtener información que permitiera ubicarlo.

Güichapani había sido visto por última vez el viernes 6 de marzo, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio La Floresta. Ante la falta de contacto posterior, se puso en marcha el protocolo de búsqueda y se inició un rastrillaje en distintos puntos de la ciudad.

En el marco de esas tareas, también se había advertido que el hombre podría desplazarse en un automóvil Toyota Etios de color rojo, dato que formaba parte de las hipótesis que manejaban los investigadores durante el operativo.