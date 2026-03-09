Marchan en Km 5 para esclarecer la muerte de Nino Villarroel

La movilización se realizará este lunes por la tarde. El hombre, de 78 años, murió en un incendio el lunes 2, pero en la autopsia le descubrieron golpes.

Vecinos de la zona norte organizaron para este lunes una movilización en Kilómetro 5 con el objetivo de reclamar justicia por Bernardino Villarroel (78) y exigir avances en la investigación vinculada a su fallecimiento.

La convocatoria establece como punto de encuentro el acceso principal al barrio a las 18 horas. Desde allí, los participantes marcharán por distintas calles del sector hasta la vivienda donde residía el querido “Nino”, en un recorrido pensado para visibilizar el reclamo dentro de la comunidad.

La iniciativa comenzó a circular a través de redes sociales impulsada por familiares y residentes del barrio. Según explicaron, la intención es sostener la presencia pública del caso y pedir que se profundicen las pericias y actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido. El lunes 2 de marzo se produjo un incendio en la vivienda de Nino y luego se descubrió su cadáver. En principio se creyó que había sido un hecho accidental, pero la autopsia revelaría que el hombre presentaba golpes compatibles con los de alguien que recibió una paliza. Por ello, la carátula judicial de la causa mutó de “muerte dudosa” a “posible homicidio”.

A la convocatoria de este lunes también se sumaron instituciones del sector. El Club Deportivo Ferrocarril del Estado informó que suspenderá sus actividades deportivas desde las 18 para facilitar que jugadores, familias y colaboradores puedan participar de la movilización.

Desde la entidad alentaron a la comunidad deportiva a integrarse a la columna que recorrerá el barrio bajo la consigna “Justicia por Nino Villarroel”. El mensaje busca ampliar el acompañamiento social al reclamo y sumar el respaldo de vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Familiares y allegados remarcaron que la marcha pretende evitar que el caso quede relegado con el paso del tiempo y sostener la demanda de respuestas claras sobre las circunstancias en que se produjo el deceso. Según indicaron, el acompañamiento de la comunidad resulta clave para mantener activo el pedido de justicia.