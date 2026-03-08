Trágicos accidentes en Las Heras y El Calafate: dos muertos

Una mujer y un hombre perdieron la vida este domingo en diferentes accidentes automovilísticos ocurridos en rutas santacruceñas.

El primero de los casos fatales se registró alrededor de las 6:30 en el ingreso a la localidad de Las Heras, sobre la Ruta Provincial Nº 43, cuando por causas que se tratan de establecer chocaron frontalmente dos automóviles.

Personal de dos unidades de del Cuartel Nº 11 de Bomberos que acudieron rápidamente al lugar constataron que había personas atrapadas en los habitáculos ambos vehículos. Procedieron a desplegar un intenso operativo para rescatarlas utilizando herramientas de corte y expansión.

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Distrital en una ambulancia de ese nosocomio, pero en el sitio del accidente se verificó que una mujer había fallecido a consecuencia de las graves heridas sufridas, no habiéndose suministrado sus datos filiatorios.

CHOQUE E INCENDIO

El otro accidente fatal se produjo alrededor de las 14:30 en la Ruta Provincial Nº 11, en cercanías del ingreso a la localidad de El Calafafe.

Policías, bomberos y un equipo de urgencias médicas acudieron de inmediato al lugar donde chocaron frontalmente dos automóviles.

Como consecuencia del impacto, uno de los rodados se incendió sobre la calzada, siendo el foco ígneo sofocado por personal bomberil, mientras que el otro vehículo terminó volcado en la banquina.

El informe suministrado por la Policía de Santa Cruz señala que se procedió al rescate del conductor de uno de los vehículos, quien se encontraba atrapado en el habitáculo, no precisándose su identidad.

Personal de emergencia realizó maniobras de reanimación y dispuso su traslado hacia el hospital local. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento durante el trayecto.

El conductor del otro rodado fue trasladado al centro de salud para su evaluación médica, resultando con lesiones de carácter leve.

En el sitio del hecho se dispuso un operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito, mientras personal especializado en accidentología vial realiza las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

La investigación se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate.