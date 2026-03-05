Erradican basurales en el barrio Rotary 23

La municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Subsecretaría de Servicios, continúa desarrollando un operativo de limpieza y saneamiento en el barrio Rotary 23,.

El mismo tiene como objetivo erradicar basurales clandestinos y recuperar espacios públicos para el disfrute de toda la comunidad.

Las tareas incluyen el retiro de residuos voluminosos, restos de poda, escombros y desechos domiciliarios que fueron arrojados de manera indebida en distintos sectores del barrio.

Para ello, se dispuso maquinaria pesada, camiones y personal municipal que trabaja de forma sostenida en la zona.

Desde el área remarcaron que la formación de basurales clandestinos no solo genera una fuerte contaminación visual, afectando la imagen del barrio, sino también un grave impacto ambiental y sanitario.

Por tal motivo, se solicita la colaboración de los vecinos para evitar arrojar residuos en la vía pública y utilizar los canales correspondientes para la disposición de desechos voluminosos. La construcción de una ciudad más limpia y ordenada es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso de todos.

El municipio continuará reforzando estos operativos en distintos puntos de la ciudad, apostando a la concientización y al cuidado del ambiente como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los caletenses.

Fuente : Prensa Municipal