Santa Cruz ratificó en Canadá su modelo de desarrollo productivo

Autoridades del Gobierno de Santa Cruz participan de la edición 2026 de la Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC).

El evento que se inició el domingo y se extenderá hasta mañana miércoles en el Metro Toronto Convention Centre, incluyó el segmento Argentina Day, con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

En ese marco, y como parte del panel de provincias -junto a representantes de Río Negro, San Juan y Mendoza- el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, ingeniero Jaime Álvarez (foto), transmitió el saludo del gobernador Claudio Vidal a las autoridades presentes y a las empresas interesadas en invertir en la provincia.

Tras ello, expuso ante empresarios y fondos internacionales el potencial geológico de la provincia, y la decisión del Gobierno de consolidar políticas públicas que impulsen el crecimiento y el empleo.

Destacó que “el Gobierno de Santa Cruz es generador de políticas públicas y está convencido de que el desarrollo actual y futuro de la provincia se construye con inversión privada y trabajo genuino”, ratificando además una postura firme y proactiva a favor de las inversiones productivas, la generación de empleo y el desarrollo responsable y sostenible.

Asimismo, remarcó que esta provincia “abre sus puertas a empresas de todo el mundo interesadas en invertir”, subrayando que “ya se han identificado recursos por 10.000 toneladas de uranio”.

A ello sumó la existencia de más de 50.000 toneladas de vanadio y el hallazgo de tierras raras, recursos estratégicos identificados principalmente en el Macizo del Deseado.

En ese sentido, puso en valor que la provincia cuenta con una consolidada trayectoria en la producción de oro y plata, y que hoy avanza hacia una nueva etapa de diversificación minera, vinculada a minerales críticos clave para la transición energética y el nuevo escenario global.

En ese mismo escenario, previo a la exposición del ingeniero Álvarez, la embajadora argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia, junto al embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Wheeler, dieron las palabras de bienvenida.

A su turno, el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González; el secretario de Minería, Luis Lucero; y el presidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Inversiones, Diego Sucalesca, expusieron sobre el panorama del sector minero argentino y el contexto macroeconómico del país.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz