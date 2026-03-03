Camioneros adhirió al paro en yacimientos

El sindicato de Camioneros se sumó este martes a la paralización de los yacimientos petroleros en Santa Cruz, ante una nueva caída de la actividad en este ámbito laboral.

La decisión quedó plasmada en un documento que firmara en Pico Truncado el secretario general Sergio Sarmiento, en conjunto con dirigentes del sindicato de los petroleros de base (SIPGER), de la UOCRA y del gremio del personal de Seguridad Privada.

Hasta avanzada a tarde, los manifestantes de Camioneros se apostaron en los diferentes accesos a los yacimientos, desde Pico Truncado a Las Heras, por la Ruta Provincial Nº 43 (foto).

Vale señalar que en el citado documento los gremios manifestaron la profunda preocupación “ante la caída de la actividad y las decisiones empresariales que ponen en riesgo la estabilidad laboral en la provincia”.

Destacan también que “la situación actual no responde a un hecho aislado sino a un proceso sostenido de pérdida de previsibilidad laboral, derivado de la insuficiencia de inversiones en la cuenca”.

En ese contexto, aluden entre otras cosas a la reducción de los equipos de torre y a las demora en los planes de perforación y a la puesta en marcha del programa de remediación ambiental,

A ello suman la ausencia de definiciones claras sobre el futuro productivo, todo lo cual genera un escenario de incertidumbre para los trabajadores y la sociedad en su conjunto.