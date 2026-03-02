El Patagonico
Principales medidas anunciadas por Vidal en apertura de sesiones

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dejó inaugurado el domingo el 53º periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura.

El acto tuvo lugar en el Centro Polivalente de Arte N°1 de Río Gallegos, donde el mandatario provincial brindó su mensaje anual, confirmando nuevas medidas en minería, salud, educación, seguridad e infraestructura, con foco en el empleo privado y el orden fiscal.

En materia productiva, subrayó la aplicación de la ley 90/10 para priorizar empleo local en minería y la reducción de costos en zonas francas para atraer inversiones. También resaltó la recuperación de los puertos de Caleta Paula y Puerto Deseado.

También destacó que a través de la empresa estatal Santa Cruz Puede (SAU), el Gobierno impulsó la producción de alimento balanceado, siembra extensiva, recuperación de una planta pesquera, desarrollo avícola y viviendas industrializadas, con una inversión superior a 2.200 millones de pesos y generación de empleo privado registrado.

Para 2026, anunció 17 programas estratégicos, la creación del fondo "Santa Cruz Produce" y una nueva Ley de Promoción Industrial.

En el ámbito agropecuario, se avanzó con viñedos en Lago Posadas y Caleta Olivia, producción de forraje, plantación de 250.000 árboles y apoyo al sector ganadero.

En infraestructura, destacó que se ejecutan más de 108 mil millones de pesos en obras con fondos propios a través del Fondo UniRSE. El IDUV finalizará viviendas y establecimientos educativos, mientras se prevé entregar más de 2.000 títulos de propiedad mediante regularización dominial.

En educación, se realizaron 508 reparaciones en escuelas y se invirtieron más de 4.800 millones de pesos en infraestructura. También se repararon e instalaron más de 900 equipos de calefacción y se capacitó a 400 estudiantes en perfiles vinculados a la minería.

En salud, se incorporaron ambulancias, equipamiento y un tomógrafo en Río Turbio. Para 2026 se anunció una reforma estructural con historia clínica digital, telemedicina, centralización de turnos y una licitación de medicamentos por 8.695 millones de pesos.

En seguridad, se fortaleció el sistema 911, se ampliaron redes de videovigilancia, se realizaron más de 600 allanamientos y se capacitó a más de 400 efectivos.

En energía y servicios públicos, se inició un proceso de saneamiento administrativo y se planificaron obras eléctricas y de saneamiento. En Distrigas, se ampliaron redes que permitieron incorporar a más de 400 familias al servicio de gas.

Finalmente, Vidal ratificó que la Caja de Previsión Social no será transferida a la Nación, aunque advirtió que enfrenta un déficit anual cercano a los 270 mil millones de pesos. En ese sentido, llamó a discutir su sustentabilidad.

El gobernador también cuestionó el accionar de sectores del Poder Judicial por el uso de medidas cautelares que, según sostuvo, obstaculizan el ordenamiento institucional.

