Gadano dijo que Milei confundió al Congreso con una cancha de fútbol

Indignada por el agresivo discurso que pronunciara el presidente Javier Milei, la senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, se retiró del recinto parlamentario.

A través de un comunicado emitido por su oficina de prensa, manifestó un fuerte rechazo a las a expresiones utilizadas por el mandatario hacia legisladores nacionales durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso.

Al respecto sostuvo que “los diputados y senadores somos representantes del pueblo argentino y de cada una de las provincias. Insultarnos es insultar a los habitantes de la Nación Argentina. Nadie le advirtió al presidente que no iba a una cancha de fútbol, sino al Congreso de la Nación”.

Durante su intervención, el presidente Milei pronunció frases como: “Lo que dicen las bestias, ignorantes, brutas que están acá”; “Ustedes que no saben ni sumar”; “Yo sé que ustedes suman con dificultad”; “Sería lindo poder debatir con ustedes si supieran algo”, entre otras expresiones dirigidas a miembros del Poder Legislativo.

En consecuencia, Gadano refirió que “Argentina necesita otro tono en la discusión pública, necesita diálogo, consensos y trabajo conjunto entre los distintos partidos políticos. El país sale adelante con el esfuerzo de todos, no desde la descalificación ni el agravio”.

Vale señalar que la senadora santacruceña había sido invitada a la cena en la Quinta de Olivos junto a otros legisladores, pero decidió no concurrir luego del clima de confrontación que se vivió en el Congreso.