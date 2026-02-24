Invertirán USD 800 millones en el yacimiento minero Cerro Negro

El Gobierno de Santa Cruz y la compañía Newmont anunciaron una inversión estratégica para reanudar y ampliar el yacimiento minero Cerro Negro, cercano a Perito Moreno,

Esta iniciativa representa una inversión total de aproximadamente 800 millones de dólares (USD) durante los próximos seis años, activando más de 30 obras en superficie y en interior de mina, generando un importante efecto multiplicador sobre la economía local.

“Hoy es un día muy importante para Santa Cruz. En un contexto económico complejo para la Argentina, estamos anunciando una inversión de 800 millones de dólares que nos permite extender la vida útil de Cerro Negro y llevar previsibilidad a nuestras comunidades. Esto es trabajo para los santacruceños, es producción y es futuro y además recibimos la confirmación de que ya se está trabajando en un nuevo proyecto, que próximamente también será anunciado”, destacó el gobernador Claudio Vidal.

El mandatario provincial remarcó además que “esta inversión es una señal concreta de confianza en Santa Cruz y en el trabajo que venimos haciendo para generar condiciones de previsibilidad”.

“Cada proyecto que avanza significa más empleo para nuestra gente, más oportunidades para nuestras empresas y desarrollo real para nuestras localidades. Queremos una provincia que produzca, que agregue valor y que planifique a largo plazo”, puntualizó.

CNE1 es esencial para sostener el perfil de producción de Cerro Negro y se espera que permita incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028.

CERRO22

Por su parte, el ge5rente general de Newmont, Tito Cacho, señaló que “Cerro Negro es un activo con un potencial geológico extraordinario, y nuestro compromiso es llevarlo a su máxima expresión con responsabilidad y visión a largo plazo. El reinicio de CNE1 marca una nueva etapa de expansión que nos permite extender la vida útil de la mina y sostener una operación más sólida. Lo haremos como siempre: poniendo la seguridad en el centro, con disciplina operativa, eficiencia y foco en el cumplimiento de nuestros compromisos de producción”.

De esta manera, tanto Newmont como el Gobierno de Santa Cruz destacaron la importancia de mantener la colaboración entre las autoridades públicas, el sector privado, los sindicatos y las instituciones educativas para asegurar que esta inversión se traduzca en crecimiento sostenible, desarrollo laboral y prosperidad de largo plazo para la provincia.

Vale señalar que el gobernador estuvo acompañado por el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci: el ministro de Trabajo, Juan Mata; y el diputado Cristian Ojeda, entre otros funcionarios.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz