Se viene el trail running "Travesía al Infiernillo"

Se realizará el 1 de marzo, con punto de largada y llegada en el Parque de la Ciudad. Contará con distancias de 15, 10 y 6 kilómetros y podrán participar corredores desde los 16 años en adelante. Las inscripciones están abiertas y ya confirmaron su presencia runners de diferentes puntos de Chubut y Santa Cruz.

La primera edición de “Travesía al Infiernillo” empieza a generar grandes expectativas, porque este evento atlético también les permitirá disfrutar a quienes no formen parte de la competencia, ya que el punto de encuentro ofrece actividades lúdicas y gastronómicas al aire libre.

El trail running tendrá lugar el domingo 1 de marzo, desde las 10:00, con el Parque de la Ciudad de Km 3 como base de largada y llegada, para categorías que van desde los 16 años hasta +60. Una vez que los aventureros crucen la ruta, se dirigirán hasta El Infiernillo para recorrer las distancias seleccionadas por cada uno: 15 km (competitiva principal), 10 km (competitiva intermedia) y 6 km (integrativa).

Habrá medallas y premios en efectivo para los tres primeros de la general de cada rama en 15 km (1º $150.000, 2º $100.000 y 3º $50.000) y 10 km (1º $100.000, 2º $75.000 y 3º $50.000), mientras que todos los participantes recibirán sus medallas finisher.

Matías Sandoval, uno de los organizadores, habló con El Patagónico y dio detalles de esta experiencia que recién comienza. “Es la primera edición que hacemos. El proyecto nació hace seis meses, junto a Ricardo Belmar y Giselle Rencoret, y venimos cumpliendo las pautas que corresponden para la organización. Tenemos el visto bueno de la Municipalidad, de Comodoro Deportes, con el apoyo de Comodoro Turismo”, señaló.

“Somos un grupo de corredores que venimos entrenando desde hace tiempo en un grupo de running, que se llama ‘Infiernillo Trail’. De ahí viene el nombre de esta carrera, porque entrenamos en El Infiernillo y siempre surgió la idea de hacer algo en el lugar”, agregó.

Respecto de la premisa que tiene el evento a nivel social, resaltó: “la idea es que la familia que acompaña también pueda disfrutar del Parque de la Ciudad, que tiene juegos para los chicos, carritos para comer. Por eso, cuando iniciamos este proyecto, no solo pensamos en el corredor, sino también en la familia, porque es muy importante el acompañamiento”.

Por último, Sandoval aseguró que las expectativas son las mejores. “Esperamos a 150 corredores. En esta última semana se vienen anotando bastantes. Tenemos gente de Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Madryn, Sarmiento, así que estamos muy contentos, muy entusiasmados con esta primera edición. A futuro, nos gustaría trabajar un poco más afuera”, afirmó.

Para anotarse y adquirir más información, los interesados pueden contactarse vía mail a [email protected]. Las acreditaciones finales se realizarán el sábado 28 de febrero (un día antes de la competencia) en el Centro Cultural, en horario a confirmar.