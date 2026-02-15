Control nocturno terminó con dos mujeres demoradas: la conductora dio 1,47 g/l

El operativo se realizó alrededor de las 03:00 de este domingo en La Polonia y La Nación. La automovilista intentó evitar el test de alcoholemia y, tras confirmarse el resultado positivo, las dos increparon a una oficial.

Un procedimiento de rutina realizado durante la madrugada derivó en la demora de dos mujeres que circulaban en estado de ebriedad y protagonizaron un incidente con personal policial.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de este domingo en la intersección de La Polonia y La Nación, donde efectivos llevaban adelante un control vehicular. Allí detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol Trend con dos ocupantes. Al solicitarles la documentación, la conductora indicó que la tenía en formato digital y comenzó a buscarla en su teléfono celular.

Según consta en el acta, la mujer presentaba dificultades para manipular el dispositivo, no se expresaba con claridad y despedía un fuerte aliento etílico. Ante esa situación, intervino personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial para practicar el test de alcoholemia.

En un primer momento se negó a realizar la prueba, aunque luego accedió. El resultado arrojó 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que supera ampliamente el límite permitido.

Tras conocerse el resultado, la situación se tornó tensa: las mujeres descendieron del vehículo, insultaron a una oficial y una de ellas intentó abalanzarse sobre la agente. Finalmente, las dos fueron demoradas, se labraron las actuaciones correspondientes y el automóvil quedó secuestrado.