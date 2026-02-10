Precario puesto céntrico era utilizado por personas en situación de calle

Personal municipal levantó la estructura metálica cubierta con lonas, que se había convertido en un refugio para personas en situación de calle.

Este martes por la mañana, el personal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo de la Municipalidad, a cargo de Miguel Gómez, concretó el levantamiento de una estructura irregular asentada sobre la vereda de la calle Gil Álvarez, frente a la Terminal de Ómnibus.

El puesto era comercial quedó abandonado y en el último tiempo era ocupado por personas en situación de calle. Al respecto, Gómez explicó que durante la tarde del lunes “tomamos cuenta de que había personas pernoctando y uno de ellos estaba en evidente estado de ebriedad. Ante esa situación, llamamos a Policía; se apersonó una camioneta municipal y se desalojó ese puesto”.

Sin embargo, el lugar fue nuevamente ocupado. “Esta mañana se volvió a repetir una situación similar y, junto con la colaboración de la Policía de la provincia, procedimos al levantamiento de este puesto que no tiene ningún tipo de autorización. Estamos hablando de una estructura irregular que estaba ensamblada en la calle Gil Álvarez al 400”, detalló el funcionario.

Para finalizar, el secretario mencionó que notificaron a los propietarios del puesto “para que este tipo de situaciones no se den más”, al tiempo que remarcó que dicha intervención “busca en principio ordenar y, como consecuencia de ello, mejorar la seguridad que es un lineamiento claro que nos ha dado el señor intendente: generar orden desde ese aspecto en la ciudad”.