Empezó a llover y hay cierto alivio entre los brigadistas

Las precipitaciones se extenderán durante las próximas horas, aunque las autoridades evalúan el efecto que las mismas pueden tener.

Con condiciones climáticas más favorables, producto de la llegada de lluvias a la región, el Gobierno de Chubut continúa llevando adelante los distintos operativos de combate de los incendios que afectan a parte de la cordillera del Chubut.

De acuerdo al último informe brindado por las autoridades del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, según la previsión meteorológica se esperan precipitaciones para este martes y miércoles, por lo que "luego de las mismas, se evaluará la evolución de las condiciones y el efecto de las precipitaciones en las zonas afectadas por los incendios". Se aclaró que "debe considerarse que las precipitaciones puedan no resultar suficientes para extinguir los puntos calientes".

Siempre de acuerdo al informe brindado durante las últimas horas, el incendio en Puerto Patriada continuaba con el sector 2B activo, afectando vegetación arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

En la zona de El Retamal se trabajó sobre un punto caliente que se reactivó y se pudo contener con líneas cortafuegos, mientras que en el sector de Tinelli continuaron los recorridos y refuerzo de trabajos, logrando que no se registren reactivaciones. En tanto los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea.

En cuanto a la situación del Parque Nacional Los Alerces, en sector 5 -Villa Lago Rivadavia–Lago Rivadavia- durante este lunes en Los Murmullos hubo una reactivación que fue contenida por personal del establecimiento; mientras que en el sector 1, hacia Villa Lago Rivadavia, no se observaron reactivaciones.

En Cholila, en tanto, el fuego detectado el jueves 5 de febrero continuaba hasta las últimas horas activo, afectando bosque nativo. El lunes ingresaron 13 combatientes de la BNS SNMF – AFE helitransportados al lugar del incendio, quienes realizaron recorridos de líneas cortafuegos, y esfuerzo de líneas con herramientas manuales.

Los medios aéreos operaron hasta que la intensidad del viento incrementó, obligando al repliegue de personal.