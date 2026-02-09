Cayó Enzo Martín S. en un control en avenida Kennedy

Tenía pedido de captura; el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Quinta.

Un joven de 25 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Comodoro Rivadavia tras constatarse que tenía un pedido de captura judicial vigente.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:25 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Quinta realizaba tareas de patrullaje preventivo en la esquina de la avenida Kennedy y Scalabrini Ortiz. En ese contexto, los efectivos observaron a un hombre que circulaba a pie por la zona y que fue reconocido por los uniformados, quienes tenían conocimiento previo de que sobre el mismo pesaba una orden judicial.

Al verificar sus datos filiatorios a través del sistema correspondiente, se confirmó que el individuo contaba con un pedido de captura activo, dispuesto por el juez Jorge Enrique Odorisio.

Ante esta situación, se lo detuvo y trasladó a la dependencia policial del barrio Isidro Quiroga, donde quedó a disposición de la Justicia. El detenido fue identificado como Enzo Martín S., de 25 años.