Robaron otro local de celulares y se llevaron al menos seis dispositivos

Un comercio dedicado a la venta de telefonía celular fue blanco de un robo durante el fin de semana en el barrio Próspero Palazzo. Los autores del hecho accedieron al local a través de un ventiluz y se alzaron, al menos, con seis equipos, aunque no se descarta que el faltante sea mayor.

El local está ubicado sobre la calle Teniente Álvarez, a pocos metros de la avenida Juan José Paso, uno de los principales corredores del barrio. Según relató la vecinalista Cristina Pardo, el robo habría ocurrido entre el cierre del sábado y el domingo, jornada en la que el comercio permaneció sin atención al público. “Recién nos enteramos cuando hablaron con el responsable del local. Si bien se llevaron cinco o seis celulares, podrían haber robado mucho más”, señaló en declaraciones a radio La Petrolera.

El episodio se suma a una serie de hechos delictivos que vienen generando inquietud entre los vecinos del sector, quienes reclaman una mayor presencia policial y medidas de prevención ante la reiteración de robos.