La locutora de la Fiesta Nacional del Mate leyó un insulto contra Milei

Sonia Fernández se encontraba leyendo carteles llevados por el público cuando se vio en la incómoda situación de leer uno en contra del presidente libertario.

Un inesperado episodio tuvo lugar en la Fiesta Nacional del Mate, celebrada este 6 y 7 de febrero en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cuando la locutora del evento leyó un insultó contra el presidente Javier Milei en medio de una intervención que realizó sobre el escenario.

"Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo. ¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables", expresó la locutora Sonia Fernández frente a los asistentes, intentando ponerle humor la situación.

Mientras la locutora consideraba si leería o no el cartel del público dirigido hacia el jefe de Estado, su colega en la conducción intervino para meter presión e incitarla a leer lo que decía el mensaje. "Sos comunicadora, Sonia", lanzó en medio de la incómoda situación, mientras un grupo de presentes coreaba "que lo lea, que lo lea".

"Milei, la conch* de tu madre", soltó Fernández con micrófono en mano y de frente al público, esbozando una sonrisa y reproduciendo el insulto dirigido hacia el mandatario. Si bien se escucharon unos primeros abucheos, estos luego fueron reemplazados por aplausos y exclamaciones de festejo.

Tras la incómoda situación, la locutora del evento intentó distender la atención de lo ocurrido y, antes de retomar la conducción del evento, manifestó: "Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir".

La insólita secuencia ocurrida en el evento de la ciudad entrerriana fue registrada por varios de los presentes y no tardó en volverse viral en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios así como reacciones tanto a favor como en contra de lo ocurrido y de la locutora.

"La lectura tiene un contexto y fue declarado por la misma locutora que, para ser fiel a la comunicación y a la libertad de expresión, debía leer ese cartel al igual que otros. Por eso amamos a Sonia, una comunicadora profesional y ejemplo en todo Entre Ríos", lanzó uno de los usuarios intentando justificar lo ocurrido.

La Fiesta Nacional del Mate es uno de los eventos populares más convocantes del litoral argentino. Se realiza cada año en Paraná, Entre Ríos, con entrada libre y gratuita y combina recitales, propuestas culturales y actividades vinculadas a la tradición matera.