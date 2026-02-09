Choque frontal en la Ruta 40: una persona quedó atrapada y debió ser rescatada

Un violento accidente de tránsito se produjo este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la Cascada de la Virgen, en cercanías de la localidad de El Bolsón, y dejó como saldo al menos dos personas heridas, una de ellas atrapada dentro de uno de los vehículos involucrados.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19 horas y fue reportado a través del sistema de emergencias 911, lo que activó de inmediato un operativo de rescate por parte del Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, con apoyo del destacamento de Mallín Ahogado.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Peugeot 206. Debido a la violencia del impacto, el acompañante del vehículo de menor porte quedó atrapado en el habitáculo, lo que obligó a los bomberos a realizar maniobras de rescate con herramientas especializadas.

En el lugar trabajaron de manera coordinada personal del Hospital de El Bolsón, efectivos policiales, Gendarmería Nacional y agentes de Seguridad Vial, quienes además dispusieron el corte preventivo de la Ruta 40 para garantizar la seguridad durante las tareas de asistencia.

Tras varios minutos de labor, los bomberos lograron liberar a la persona atrapada, que fue trasladada al hospital local con politraumatismos múltiples. Asimismo, el ocupante de la camioneta también fue derivado al centro de salud para su evaluación médica.

Las causas del choque frontal permanecen bajo investigación y serán determinadas por las autoridades competentes.