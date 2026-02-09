Reidel renunció en Nucleoeléctrica tras el escándalo por irregularidades

El funcionario cercano a Javier Milei dejó su cargo tras quedar bajo la lupa por contrataciones cuestionadas y presuntos manejos irregulares de fondos. Juan Martín Campos asumirá la conducción de la empresa estatal nuclear.

Demian Reidel presentó este lunes su renuncia como presidente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares del país. La salida se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos a su gestión, atravesada por investigaciones y denuncias vinculadas a presuntas irregularidades administrativas.

Según confirmaron fuentes oficiales, Reidel será reemplazado por Juan Martín Campos, quien asumirá al frente de la compañía tras una asamblea de accionistas realizada el mismo día. La dimisión del funcionario se da luego de semanas de crecientes críticas internas y sindicales, que pusieron el foco en procesos de contratación y en el uso de recursos públicos.

Entre los señalamientos más relevantes figura una denuncia por el aumento exponencial de un contrato tecnológico, que habría pasado de 600 mil dólares a cerca de 7 millones, lo que despertó sospechas sobre la transparencia de las adjudicaciones en un área estratégica. A esto se sumaron versiones sobre la cancelación de deudas personales por montos significativos y la firma de contratos con sobreprecios, situaciones que derivaron en investigaciones en curso.

El alejamiento de Reidel ocurre además en un momento de tensión institucional dentro de Nucleoeléctrica, atravesada por la suspensión de otros directivos y por denuncias relacionadas con licitaciones de servicios en las centrales. El escenario generó preocupación tanto en el ámbito político como sindical, por el impacto que estas situaciones podrían tener en la gestión y el funcionamiento de la empresa.

Reidel había asumido la presidencia de Nucleoeléctrica en abril de 2025, tras desempeñarse en distintos cargos dentro del entorno del presidente Javier Milei. Su salida se inscribe en una serie de cambios y bajas registradas en áreas estratégicas del Gobierno desde el inicio de la gestión, un proceso que sigue generando debate dentro del oficialismo y en la oposición.

Tras la renuncia, la asamblea de accionistas definió la conformación de un nuevo directorio con el objetivo de normalizar la conducción y garantizar la continuidad operativa. Juan Martín Campos fue designado presidente y Martín Porro vicepresidente. El directorio se completa con Diego Chaher, Diego Garde y Javier Grinspun como directores titulares, y José Ignacio Bruera Grifoni y Juan Cantarelli como directores suplentes.