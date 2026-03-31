Francisco Ríos, un veterano civil en la memoria de Comodoro

El intendente Othar Macharashvili encabezó el acto que se desarrolló en el marco del 44° Aniversario de la Gesta de Malvinas. En la ocasión, se homenajeó a un veterano civil que cumplió un importante rol en las Islas instaurando su nombre en el espacio ubicado en barrio San Cayetano.

Como parte de las actividades previstas por el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, se impuso el nombre “Veterano de Guerra de Malvinas Francisco Javier Ríos” al bulevar ubicado en el cruce de las avenidas Estados Unidos y 10 de Noviembre. El acto contó con la participación del intendente Othar Macharashvili; el diputado nacional Juan Pablo Luque; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Víctor Contreras; el titular de la Unión de Ex Combatientes, Luis Agüero; concejales; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; integrantes de la Banda Militar Sargento Mayor Matías Sarmiento; y familiares y amigos del homenajeado.

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Francisco Ríos trabajaba como maquinista vial y, cuando fue consultado para viajar a Puerto Argentino, sin dudar lo aceptó. Cumplió funciones en obras militares, construcción de trincheras y nidos de guerra, así como en asentamiento de piezas de artillería, obras civiles, explotación de yacimientos y ejecución de trabajos de conservación de red vial; es decir, todo lo necesario para contribuir con las actividades operacionales que se presentaban por la topografía del terreno.

En ese contexto, Macharashvili manifestó su orgullo por formar parte de este homenaje al afirmar que “nos emociona reconocer a un vecino como don Francisco Ríos y ver esta receptividad, con la presencia de su familia y sus amigos. El fue un civil que estuvo en las Islas y que se lo reconoció en forma parcial, pero nosotros valoramos a todos los que participaron desde su lugar en la Gesta porque esta ciudad siente la causa Malvinas”.

Una de las hijas de Francisco, María Ríos, expresó que “nosotros sabemos y recordamos que fue un veterano; este homenaje es algo muy hermoso”. En tanto, otro de sus hijos, Javier, agradeció a “todos los que hicieron posible” que esta imposición de nombre se hiciera realidad.