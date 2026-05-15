El Paseo Costero cuenta ahora con un Centro de Información Turística

El nuevo espacio, ubicado frente al antiguo Hotel de Turismo y de cara al mar, busca consolidarse como un punto estratégico de encuentro para comodorenses y visitantes, fortaleciendo el desarrollo turístico regional.

Este viernes por la tarde, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, efectuó en el Paseo Costero, la apertura oficial del primer Centro de Información Turística, en una jornada que combinó propuestas recreativas y gastronómicas abiertas a todo el público.

El acto contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili, acompañado por el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y presidente del Ente Comodoro Turismo, Fernando Barría; el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich; el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; el gerente ejecutivo del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco; el director General de Turismo, Gonzalo Herrera; el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; y miembros del gabinete municipal.

Durante la inauguración, el intendente Othar Macharashvili, destacó que este nuevo espacio “nos va a permitir generar programas de cuidado ambiental en esta zona y valorizar al personal municipal que desde hace muchos años viene trabajando con ciertas carencias en infraestructura, pero con muchas ideas y muchos sueños”. En ese sentido, remarcó que poder concretar este tipo de proyectos “es muy importante para su desarrollo”.

Asimismo, valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y el acompañamiento de todos los sectores involucrados en la puesta en marcha del centro. “Esto para mí es un paso más, es una caricia al alma y un impulso a seguir trabajando juntos, más en los momentos que estamos viviendo. Cuantas más dificultades hay, damos un paso más al frente y vamos ganando espacio”, expresó.

La nueva instalación representa un paso concreto en la consolidación de Comodoro Rivadavia como destino turístico, al contar con un espacio moderno y estratégico pensado para brindar información, orientación y acompañamiento, tanto a turistas como a residentes que deseen conocer y recorrer los principales atractivos de la ciudad.

El flamante edificio está emplazado frente al antiguo Hotel de Turismo y cuenta con una privilegiada vista al mar, convirtiéndose en un nuevo punto de referencia dentro del circuito urbano y turístico. Su ubicación también permitirá fortalecer acciones vinculadas al cuidado ambiental y la recuperación de este sector emblemático de la ciudad.

En esa línea, el jefe comunal, sostuvo que la inauguración demuestra que “podemos hacerlo si trabajamos todos juntos, más allá de las diferencias que tengamos”, y subrayó que estas acciones repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos. “Muchos vecinos de los barrios no saben qué actividades tenemos o qué se puede hacer, por lo que a partir de ahora, van a poder venir a este lugar para saber qué hay y desde aquí dinamizar toda la información para los distintos sectores”, afirmó Othar.

UNA NUEVA FORMA DE PENSAR LA CIUDAD

Fernando Barría remarcó que la concreción de este espacio responde a una política pública sostenida en el tiempo y no a una acción aislada. “Si bien es una reparación histórica, también estamos haciendo presente y estamos haciendo futuro”, expresó.

En ese sentido, agregó que esta obra representa una nueva forma de pensar la ciudad, recuperando su vínculo con el mar y generando nuevas oportunidades de desarrollo. “Estamos poniendo a la ciudad de cara al mar nuevamente, empezando a pensar en un futuro distinto, encontrando dentro de una crisis que todos estamos sintiendo, oportunidades para crecer”, señaló.

Mientras que el gerente ejecutivo del Ente Comodoro Turismo, agradeció especialmente a quienes invierten en el turismo y el crecimiento de la ciudad como destino emergente. “Quiero agradecer a los prestadores turísticos que realmente apuestan a que Comodoro sea un destino real y de calidad, que todos los días trabajan para que sigamos creciendo y que tienen el enorme desafío de apostar en un destino emergente como es Comodoro”, manifestó.

Asimismo, resaltó que este nuevo espacio también estará al servicio del sector privado para fortalecer y potenciar la oferta local. “Este espacio también es suyo, para que puedan mostrarse y visibilizar todo lo que hay para hacer en la ciudad”, señaló.

Carrasco indicó además que el destino continúa creciendo con nuevas propuestas y experiencias turísticas. “Ya estamos superando los quince emprendedores y prestadores turísticos, y ayer inauguramos una nueva actividad en Comodoro Rivadavia, que es el buceo con lobos, que realmente ya está generando bastante ruido y eso es muy bueno porque empezó a despertar interés”, explicó.

En esa línea, sostuvo que este tipo de iniciativas permitirá atraer visitantes de distintos puntos de la región. “Vamos a generar que mucha gente de zona sur y oeste venga a hacer este tipo de excursiones a la ciudad y seguiremos trabajando para seguir sumando objetivos”, afirmó.

Finalmente, destacó que se continúa avanzando para consolidar nuevos productos turísticos de calidad, como el proyecto vinculado a la Ballena Sei, reforzando la proyección de Comodoro como un destino turístico cada vez más competitivo.

El director de Turismo, por su parte puso en valor la concreción de este espacio al coincidir que responde a una política pública sostenida y al trabajo articulado de todo el equipo municipal. “Gracias a esta política pública y al trabajo en conjunto con todos los compañeros, un trabajo eficiente, acompañados por ustedes con la decisión política, hoy tenemos este edificio, que es de todos”, expresó.

“Hoy se convierte en un centro georeferencial para el turismo, para el sector privado, para los turistas, excursionistas y vacacionistas a nivel local, provincial, nacional e internacional, lo cual es muy importante para el turismo”, subrayó Herrera.

El Centro de Información Turística funcionará todos los días en el horario de 16 a 20 y se presenta como una herramienta fundamental para seguir promoviendo el turismo como motor de desarrollo.