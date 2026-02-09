Denuncian que un hombre abusó de una perra callejera

La perra fue hallada con lesiones graves en el barrio Godoy, de Rosario y el caso se investiga tras la revisión de cámaras de seguridad y el informe veterinario.

Una denuncia por presunto abuso contra una perra callejera generó furia en Rosario y ya es investigada por la Justicia. El animal fue encontrado con lesiones en la zona del barrio Godoy y recibió atención veterinaria, mientras que el análisis de cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre que quedó bajo sospecha en el marco de la causa.

El caso fue descubierto por una joven, que notó que el animal no había vuelto a la zona. Después de buscarla por el barrio, la encontró lastimada y decidió revisar las cámaras de seguridad. “Ahí me encuentro con esta persona cometiendo este hecho”, contó.

También aclaró que es una perra comunitaria, pero que es mayormente cuidada por ella. “Si bien estaba en la cuadra, se crió junto a mí”, dijo en diálogo con Cadena 3.

Sobre el presunto agresor, que quedó grabado, contó: “Es una persona que hace poco salió de estar presa y se mudó al barrio. Acá nos conocemos entre todos, sabemos que vive a tres cuadras. Después de hacer eso, se fue a la plaza a agarrar a otro perro. Se lo quería llevar, pero salió el dueño y lo sacó del vuelo”, agregó.

Tras ver las cámaras, la joven llamó a la Policía Ecológica de Santa Fe y los efectivos llevaron a la perra a un veterinario. La Justicia actuó de oficio y ordenó un operativo en la casa del acusado para detenerlo. Al cierre de esta nota permanece prófugo.