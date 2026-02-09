Demian Reidel, el funcionario que afirmó que "el problema de Argentina son los argentinos"

El ahora ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina había quedado en el centro de la polémica meses atrás por una frase pronunciada en una conferencia pública.

La renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina volvió a poner en primer plano una de las frases más controvertidas que pronunció durante su paso por la función pública. Reidel es el funcionario que, en el marco de una conferencia, sostuvo que “el problema de Argentina son los argentinos”, una afirmación que generó rechazo transversal y fuertes críticas desde distintos sectores políticos, sindicales y sociales.

La declaración, realizada meses atrás ante un auditorio especializado, fue interpretada como una descalificación generalizada a la sociedad y quedó asociada a una visión elitista del rumbo del país. Aunque desde su entorno intentaron relativizar el alcance de sus palabras, la frase se viralizó rápidamente y marcó un punto de quiebre en su imagen pública.

Este lunes, Reidel dejó formalmente su cargo al frente de la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares, en un contexto atravesado por investigaciones y denuncias que cuestionan su gestión. Entre los principales señalamientos figuran contrataciones con incrementos millonarios, presuntos sobreprecios y manejos administrativos bajo revisión, lo que terminó acelerando su salida.

La dimisión se da además en un clima de tensión interna en Nucleoeléctrica, con críticas sindicales y denuncias por irregularidades en licitaciones de servicios estratégicos. En ese escenario, la figura de Reidel ya venía debilitada, no solo por los cuestionamientos administrativos, sino también por el impacto político de sus declaraciones públicas.

Designado en abril de 2025 y considerado un dirigente cercano al presidente Javier Milei, Reidel se convirtió en uno de los nombres más polémicos de la gestión. Su salida se suma a una serie de bajas en áreas sensibles del Estado y reaviva el debate sobre el perfil de los funcionarios elegidos para conducir empresas públicas clave.