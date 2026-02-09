Juicio rápido tras incidentes en fiesta del Tren a Vapor

La Fiscalía de Lago Puelo, representada por la Fiscal General Débora Fernanda Barrionuevo, requirió una audiencia de control de detención tras un operativo policial que culminó con cuatro personas demoradas en la localidad de El Maitén.

El hecho se originó en la madrugada del pasado 7 de febrero, cuando efectivos policiales detectaron un vehículo circulando de manera peligrosa.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:20 horas, cuando un automóvil fue interceptado en la Ruta Provincial N° 1 tras realizar maniobras de riesgo. El control de alcoholemia efectuado al conductor arrojó un resultado positivo de 1,16 g/l.

La situación escaló cuando el personal policial quiso proceder al secuestro del rodado. Según consta en el acta, los ocupantes del vehículo agredieron físicamente a los efectivos e incluso una de las personas intentó utilizar un arma blanca —un facón de aproximadamente 45 cm— para evitar el procedimiento.

Juicio rápido

Durante la audiencia, el juez interviniente declaró legal la detención de los cuatro implicados. Entre los demorados se encontraba una joven menor de edad, por lo cual se contó con la participación de la Asesoría de Familia para garantizar sus derechos; finalmente, la menor fue entregada a su madre.

Respecto a los tres adultos, la Fiscalía comunicó la apertura de una investigación por el delito de resistencia a la autoridad. No obstante, se optó por la aplicación del instituto de juicio rápido, alcanzando un acuerdo de conciliación que fue homologado por el juez Martín O’Connor.

Compensación y reglas de conducta

Como parte de la resolución del conflicto, los imputados deberán cumplir con las siguientes pautas:

Donación económica: El pago de 100 mil pesos destinados a los Bomberos Voluntarios de Cholila, el cual debe hacerse efectivo en un plazo de 15 días.

Disculpas públicas: Cada uno de los involucrados debió pedir disculpas de forma oral durante la audiencia al personal policial agredido.

Prohibición de asistencia a eventos: Se les prohibió concurrir a la "Fiesta del Tren a Vapor" durante las jornadas de este fin de semana.

Destrucción de arma: El machete secuestrado durante el operativo fue entregado para su posterior destrucción por parte de la oficina de secuestros de Esquel.

Tras formalizarse el acuerdo, los tres adultos recuperaron su libertad, en tanto que vehículo utilizado en el incidente quedó secuestrado y fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas de El Maitén. El 23 de febrero tendrá lugar una nueva audiencia para controlar el cumplimiento de los compromisos asumidos.