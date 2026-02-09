Valeria Schwab: nueva marcha para exigir avances en la causa

La familia de la joven asesinada volverá a movilizarse este 13 de febrero frente a la Fiscalía. Reclaman respuestas judiciales a casi un mes del crimen.

A casi un mes del femicidio de Valeria Schwab, ocurrido en pleno centro de Comodoro Rivadavia, el reclamo de justicia vuelve a tomar las calles. Ante la ausencia de avances concretos en la investigación, la familia de la víctima convocó a una nueva movilización para el próximo viernes 13 de febrero, a las 20 horas, frente a la Fiscalía, con el objetivo de visibilizar el caso y exigir respuestas por parte del Poder Judicial. Ese día se cumple el primer mes del femicidio.

La convocatoria fue impulsada por Jéssica Schwab, hermana de Valeria, quien manifestó públicamente su preocupación por la demora en las pericias genéticas consideradas fundamentales para esclarecer el hecho. Según señaló, aún no se conocen los resultados del ADN y no hubo información precisa sobre los plazos, pese a que las muestras fueron enviadas fuera de la provincia.

“Necesitamos que la causa avance y que se sepa qué está pasando. La marcha es para que se vea que no estamos solos y que la sociedad acompaña este pedido de justicia”, expresó Jéssica, al confirmar la movilización.

En ese sentido, también destacó el apoyo recibido por parte de vecinos, familiares y personas que se presentaron voluntariamente como testigos, y reiteró el pedido a quienes pudieron haber visto u oído algo el día del crimen para que aporten información. La familia sostiene que hubo circulación de personas en la zona del cenotafio y considera clave que esos testimonios se sumen a la investigación.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la conducción de la fiscal María Laura Blanco, tras un cambio en la investigación, aunque desde el entorno de la víctima aseguran que hasta el momento no se registraron avances significativos.

“La marcha es para Valeria, pero también es por todas. Hoy fue mi hermana, mañana puede ser cualquiera”, remarcó Jéssica, al tiempo que llamó a acompañar la movilización y a difundir el reclamo a través de las redes sociales, en un nuevo intento por mantener el caso en agenda y exigir justicia.