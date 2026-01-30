Asesinaron a una mujer a puñaladas y detuvieron a su pareja

Una mujer fue hallada sin vida en su vivienda de Bariloche con múltiples heridas de arma blanca. Vecinos detuvieron al presunto agresor.

Una mujer conocida en el barrio Nuestras Malvinas, Bariloche, fue hallada sin vida este jueves a la madrugada y los vecinos levantaron sospechas sobre la pareja de la víctima, a quien acusan de ser el presunto femicida.

La mujer habría sido asesinada a puñaladas durante la madrugada de este jueves. La víctima tenía 51 años y su pareja fue detenida como principal sospechoso del crimen. El hecho generó profunda conmoción en el barrio y fueron varios los vecinos que relataron detalles sobre el hecho.

De acuerdo a datos que no fueron confirmados oficialmente, cerca de la 1.30 de la madrugada, testigos avisaron al sistema de emergencia 911 que había una mujer sin signos vitales en un domicilio de la calle Tierra del Fuego al 300. Según el testimonio de quienes residen cerca, de inmediato acudieron al lugar funcionarios policiales y judiciales, quienes confirmaron la presencia de una mujer sin vida, con signos de violencia.

Al arribar al lugar, personal policial ingresó a la vivienda y encontró a la mujer tendida sobre la cama, con varias heridas cortantes. De inmediato se dio aviso al servicio de emergencias médicas. Personal de ambulancia llegó al domicilio, pero solo pudo certificar el deceso.

El caso no tuvo confirmación oficial de ningún organismo. Los vecinos levantaron sospechas sobre la pareja de la mujer, con quien habría mantenido una discusión horas antes. “Se escucharon gritos” dijo una mujer que vive cerca, pero optó por no aportar sus datos.

El presunto homicida, un hombre de 61 años y pareja de la víctima, fue detenido a varias cuadras del lugar, cuando intentaba huir.