Confirman preventiva del acusado por el crimen de Gastón Acosta

Juan Carlos Peralta continuará detenido mientras se aguarda la realización del juicio por jurados por el homicidio ocurrido en octubre de 2024 en el barrio San Cayetano.

Este lunes por la mañana se desarrolló la audiencia de revisión de la prisión preventiva de Juan Carlos Peralta, imputado por el homicidio de Gastón Acosta, un hecho registrado el 26 de octubre de 2024 en la zona conocida como “El Cerrito”, en el barrio San Cayetano.

Durante la audiencia se recordó que la causa ya se encuentra elevada a juicio por jurados y que incluso se avanzó en la etapa de convenciones probatorias, lo que evidencia el estado avanzado del proceso. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se mantenga la medida de coerción hasta la finalización del debate oral o, en su defecto, hasta el 10 de abril próximo, al considerar que persisten riesgos procesales, principalmente el peligro de fuga.

La defensa particular de Peralta no presentó objeciones al pedido formulado por la fiscalía. Tras escuchar a las partes, el juez penal Jorge Odorisio resolvió hacer lugar al planteo y dispuso la continuidad de la prisión preventiva bajo los mismos términos solicitados.

En representación del MPF intervino el fiscal general Facundo Oribones, acompañado por el funcionario Alan Larrué, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Esteban Mazzuca.

De acuerdo con la acusación fiscal, el homicidio ocurrió alrededor de las 18.40 horas del 26 de octubre de 2024, cuando Peralta compartía bebidas alcohólicas con Acosta y una tercera persona en una vivienda ubicada en Antonio Garcés y Ricardo Balbín.

Siempre según la hipótesis del acusador público, tras una discusión Acosta habría exhibido un arma blanca, circunstancia en la que Peralta habría efectuado al menos un disparo con un arma de fuego, impactando en la nuca de la víctima y provocándole la muerte de manera inmediata.

Luego del hecho, personal policial de la Seccional Sexta tomó intervención a partir de un llamado telefónico realizado por el propio imputado, quien manifestó haber actuado en defensa propia. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de Peralta y el cuerpo sin vida de Acosta, aunque el arma de fuego utilizada ya no se encontraba en la escena.

La causa se encuentra calificada provisoriamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor, y será dirimida en un juicio por jurados populares.