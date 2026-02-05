Qué reveló la autopsia de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

Los familiares obtuvieron los primeros resultados de la autopsia preliminar realizada al cuerpo de la joven de 27 años encontrada sin vida en Estados Unidos.

El caso de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años hallada muerta en Los Ángeles, comenzó a mostrar avances clave a partir de los primeros peritajes forenses. A siete días del hallazgo, las autoridades de Estados Unidos notificaron a la familia que la muerte fue catalogada como un homicidio, aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre cómo ocurrió el hecho.

La autopsia preliminar, realizada el viernes pasado en California, aportó datos parciales pero significativos. Según relataron allegados a la víctima, el examen inicial permitió descartar lesiones visibles o signos de agresión directa. "El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso", explicó Kiara, prima de la joven, al dar cuenta de la información recibida.

Frente a ese escenario, el foco de la investigación familiar está puesto ahora en los estudios toxicológicos, que podrían aportar claves sobre lo ocurrido antes del fallecimiento. En ese sentido, la prima expresó la incertidumbre que atraviesan: "Sobre la causa de la muerte no hay nada que puedan informarnos por el momento. Estamos desesperados por saber más".

El vínculo con los investigadores locales se encuentra atravesado por la preocupación y el malestar. Desde el entorno de Barreto aseguran que el contacto con la policía de Los Ángeles es escaso, pese a los reiterados intentos del padre de la joven por acceder a información concreta sobre la causa y las líneas de investigación abiertas.

Mientras tanto, avanzaron las gestiones para el regreso del cuerpo al país. Los restos de Narela ya fueron liberados por la morgue y quedaron a disposición de la familia. El traslado aéreo a la Argentina, cuyo costo fue fijado en u$s9.000, pudo concretarse gracias a una colecta solidaria que reunió más de $23 millones a través de redes sociales.

El padre de la joven confirmó que ya se contrató una cochería para llevar los restos a Lomas de Zamora y adelantó que, una vez finalizados los trámites administrativos, concentrará todos sus esfuerzos en el avance de la causa judicial. "Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó", afirmó.