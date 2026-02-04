Referentes de Médanos recibieron los resultados del estudio geotécnico

Con la presencia del intendente, se presentó el informe elaborado por ingenieros y geólogos de la UNPSJB, con detalles acerca de la situación particular de dicho sector tras el deslizamiento del cerro Hermitte.

El encuentro se desarrolló este miércoles en el Aula 200 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y contó con la participación de Othar Macharashvili; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; el titular de la cartera de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas; representantes de barrio Médanos; y los ingenieros y geólogos que conforman el equipo interdisciplinario que se encuentra trabajando en el sector.

Cabe recordar que días atrás el Municipio recibió el informe geotécnico sobre la situación de la ladera sur del cerro Hermitte y, consecuentemente, de los barrios Médanos, Sismográfica, El Marquesado y Los Tilos, como punto de partida para profundizar mediante estudios de mayor complejidad que se efectuarán con la colaboración de especialistas y empresas con experiencia en obras geológicas.

El análisis efectuado incluyó observaciones en campo, relevamientos con drones, tomografías eléctricas y perforaciones exploratorias, herramientas que posibilitaron obtener detalles acerca del comportamiento del subsuelo y de las estructuras geológicas en profundidad.

MEDANOS EN DETALLE

Respecto al barrio Médanos, se identificó una superficie potencial de deslizamiento ubicada a unos 19 metros de profundidad en la ladera, que bajo el barrio se encuentra entre los 10 y 13 metros. Asimismo, un modelo geotécnico permitió calcular el volumen de material potencialmente inestable, que sería de, al menos, 3,5 millones de metros cúbicos.

Sobre el encuentro, Ostoich sostuvo que “la idea fue exponer en persona los resultados que arrojó el estudio efectuado por la Universidad, además de brindarles detalles acerca del proceso de este análisis y la toma de datos, ya que esto explica la magnitud que tuvo el trabajo. Todo esto para que los vecinos tengan un panorama de la situación y que puedan entender las decisiones que venimos tomando”.

Añadió el funcionario que, luego de interiorizarse sobre estas cuestiones, “los vecinos entendieron la complejidad del caso; ya era un panorama que se venía avizorando y ellos también estaban en conocimiento de gran parte de los resultados y de los estudios que se hicieron”, al tiempo que comentó que “nos transmitieron también sus inquietudes, las cuales nosotros buscaremos resolver de lo más rápido posible porque entendemos que no es solamente un caso de geología, sino que estamos hablando del futuro de las familias y sus hogares”.

En relación a los pasos a seguir, el funcionario indicó que “convocamos a un grupo de especialistas que ya participaron en el aterrazamiento del cerro Chenque”, pero aclaró que “para realizar esta convocatoria era fundamental que se concrete este estudio y contar con los resultados correspondientes para, en base a esa información, avanzar con las acciones pertinentes”.

“Particularmente, convocamos a la empresa IATASA, que fue la que realizó los estudios de modelizado del cerro Chenque; entonces tienen experiencia en el sector y en la ciudad. Se debe dar celeridad a los estudios, cumplir con los tiempos que requiere este escenario y dar respuestas cuanto antes los vecinos, ya que se trata una situación angustiante para ellos, por lo que nuestra responsabilidad es transmitirles un resultado ya de la manera más rápida y profesional posible”, recalcó.

REUNION CON EQUIPO TECNICO

Con la idea de avanzar rápidamente, se concretó un encuentro con el equipo técnico de la mencionada empresa, “que ya estuvo trabajando este miércoles por la tarde en barrio Médanos. La idea es que se trabaje conjuntamente con los profesionales de la UNPSJB para avanzar con los estudios que se requieren y los proyectos geotécnicos que sean necesarios para dar una respuesta al sector y tener un panorama más claro”, señaló.

Finalmente, Ostoich expuso que “esta semana será de análisis y de confección de planes de trabajo, donde se plantearán hitos puntuales de cumplimiento. Tendremos que ser muy rigurosos en que se cumplan esas fechas y en que se comprometan con la planificación conjunta para informar de la manera que corresponda a los vecinos de los distintos sectores y llevarles certidumbre sobre la situación y su futuro”.